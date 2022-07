Toro, Machin pista alternativa a Maggiore

TORINO - Non solo Maggiore: viste le difficoltà a chiudere l’operazione con lo Spezia, il Torino sta aprendo una nuova trattativa anche per Machin del Monza, 25enne centrocampista guineano, colonna della sorprendente formazione brianzola neopromossa in A (25 presenze e 4 gol in campionato), reduce da un lungo girovagare in Italia, in precedenza. Doti tecniche, personalità, visione del gioco (il ruolo naturale è in mediana, ma spesso è stato utilizzato anche da trequartista, durante la sua carriera): il guineano è un bel prospetto, da oggi alternativo al centrocampista italiano dello Spezia, col suo contratto in scadenza tra un anno, obiettivo primario di Vagnati. Per Machin sono decollati i sondaggi da ieri sera. Si apre un nuovo fronte alternativo, insomma.