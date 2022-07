Torino, summit pure per Laurienté? Si va avanti per Djuricic

Le trattative per la cessione di Bremer con in pista anche Cairo, impegnato in più incontri e summit telefonici, hanno costellato la giornata di ieri e condizionato anche le manovre di Vagnati, tutto fuorché libero di battere esclusivamente altre piste di mercato. Portare avanti la compravendita del brasiliano, conteso dall’Inter e dalla Juventus, è indubbiamente la priorità dei vertici del Torino, presidente e dt, a fronte delle cifre in ballo: con il club granata che non vorrebbe scendere sotto una valutazione di 40 milioni. Stiamo parlando di una montagna di denaro utile in parte per ripianare alcune perdite della scorsa stagione (l’anno solare 2021 si era chiuso con un rosso di 38 milioni a bilancio), ma anche per generare un impulso sul mercato in entrata. In tal senso, con la mediana vicina a essere rinforzata dall’ingaggio di Maggiore, sempre che oggi non venga a galla l’ennesimo ostacolo non preventivato, le priorità per Juric sono forzatamente orientate a puntellare la trequarti: è il reparto più povero sia numericamente sia quanto a qualità, con un solo volto nuovo (Radonjic), un esubero (Verdi) e un giovane che potrà essere dato in prestito, ad agosto (Seck). Il tecnico ha di nuovo chiesto altri 3 rinforzi, oltre al nazionale serbo: come già nei patti di fine maggio.