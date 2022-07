Cairo: "Bremer? Finora offerte troppo basse"

TORINO. Bremer? Offritemi di più! Quanto? L’ideale sarebbe 50 milioni: magari trattabili, su… E’ questo il succo delle dichiarazioni rilasciate da Cairo sul brasiliano, conteso da Inter e Juve, a margine della presentazione a Milano dei palinsesti televisivi di La7, di cui il presidente del Torino è proprietario. “Il prezzo giusto per Bremer c’è - ha detto Cairo -. Ieri ho incontrato il procuratore di Gleison e gli ho chiesto: secondo te un’altra squadra a quanto lo venderebbe? E lui ha detto X. Ecco”. Sibillino, il patron granata: è chiaro che punta almeno ad arrivare a quota 40 milioni, anche se la richiesta formale è di 50, come da trattative di questi ultimi giorni. “Bremer è un giocatore e un ragazzo straordinario. A suo tempo gli avevo detto che nel momento in cui mi fosse arrivata l’offerta adeguata, lo avrei venduto”: appunto. “Se vedo che si parla di 70 milioni per Skriniar, con tutto il rispetto penso che allora Bremer valga di più dei numeri che circolano”: con allusione alle cifre oscillanti sotto i 30 milioni, di matrice originaria interista. “Chi si potrà permettere Bremer sarà una squadra di alto livello”, l’ovvia conclusione. “Il giocatore del mercato oggi è Gleison”. E il mercato del Toro? La musica cambia subito: “Noi vogliamo accontentare Juric, ma questo è un mercato difficile. Se concluderemo la cessione di Bremer seguiranno altri investimenti, ma non è che finora non ne abbiamo fatti. Pellegri per esempio non è che me l’abbiano regalato, è costato 4.5 milioni. Noi tra una cosa e l’altra abbiamo già messo 7 milioni nel mercato, senza avere incassato nulla”. Ai soldi per il riscatto di Pellegri vanno sommati circa 700 mila euro per l’ingaggio di Bayeye, più un paio di milioni per l’obbligo di riscatto (nel 2023) di Radonjic.