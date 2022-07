Toro su Becao. E c'è l'assalto a Laurienté

L’ultima novità compare in difesa e riguarda Becao, 26 anni, difensore brasiliano, apprezzato centrale dell’Udinese, in scadenza nel 2024, seguito anche da Lazio e Napoli. E dall’Everton, in particolare. Vagnati si è mosso, la sua richiesta di informazioni è più che mai indicativa. A maggior ragione a fronte delle richieste (giudicate altissime) del Salisburgo per Solet, prima scelta originaria per il post Bremer. Becao dà ampie garanzie, la sua carriera si sta sviluppando in crescendo, a Udine ha fatto più che bene (35 presenze e 2 gol nell’ultimo campionato), 4 anni fa col Cska di Mosca giocava già in Champions. I friulani lo presero spendendo 6 milioni. Ora chiedono almeno il doppio. Ecco un nuovo chiaro obiettivo di Vagnati, dunque. Ma per ora senza poter accelerare: aspetta di disporre di un budget sufficiente. Aspetta la cessione di Bremer. Aspetta anche lui Cairo. E qualche strumento in più da poter suonare sul palcoscenico. E’ un mondo difficile.