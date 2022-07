Toro, dalla cessione di Zaza e Verdi i soldi per Laurienté

INVIATO A BAD LEONFELDEN - Tanti giovani, diversi giocatori in partenza, e un elemento fuori dal gruppo: l’ultimo in questione è Simone Zaza, attaccante con un contratto in essere fino al 2023, ma nei fatti invitato a cercare squadra. Una soluzione inevitabile, che farebbe risparmiare a Cairo più 3,5 milioni lordi di ingaggio, e che consentirebbe al centravanti di chiudere la parentesi più infelice della sua carriera puntando a rilanciarsi in un altro club. Zaza qualcosa di importante ha dato sotto la guida di Nicola, mentre per il resto ha sostanzialmente deluso.