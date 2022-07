Cairo-Blackstone, accordo trovato: fine dell'incubo per il patron del Toro

Fine dell’incubo, per Urbano Cairo. Accordo trovato con Blackstone, fine del contenzioso giudiziario che tanto aveva fatto… “discutere” anche i tifosi, nell’ultimo anno. Nella mattinata di oggi, venerdì 15 luglio, l’intesa tra le parti è stata ratificata da un Cda di Rcs, il gruppo editoriale di proprietà del presidente del Torino. L’accordo prevede che Rcs ricompri il palazzo di Via Solferino, sede storica del Corriere della Sera finita al centro della querelle giudiziaria, per 59,9 milioni. Al fondo statunitense vanno anche 10 milioni per le spese legali. Blackstone aveva chiesto 600 milioni di danni, dopo la lite giudiziaria aperta dal patron granata: 300 in capo a Cairo, 300 in capo a Rcs.