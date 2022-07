Denayer e Maggiore a un passo dal Toro

TORINO - Dopo la cessione di Bremer alla Juve tra l’ira crescente dei tifosi, il Torino sta ora cercando di chiudere, se possibile già oggi, due operazioni: una è sostanzialmente già prenotata e riguarda il centrocampista Maggiore dello Spezia. L’altra è invece in corso di definizione: trattative con gli agenti di Jason Denayer, 27 anni, ex difensore di Celtic, Galatasaray, Sunderland e Lione (dal 2018), attualmente svincolato. Nell’ultimo campionato, appena 14 presenze con 3 gol: da dicembre non era più stato convocato, quasi ininterrottamente, per la lite col club sul mancato rinnovo contrattuale). In ballo la proposta di un quadriennale da meno di 2 milioni netti a stagione o un triennale a cifre più vicine ai 2 milioni netti, con opzione di rinnovo a favore del Torino per un prolungamento a quel punto sino al 2026. Assalti in corso anche da altri club italiani e non: Vagnati sta accelerando per cercare di chiudere positivamente l’accordo e organizzare le visite mediche del nazionale belga già domani. Al più presto, nei piani, anche quelle di Maggiore.