Toro in viaggio, oggi: Juric cambia il ritiro in Austria

Mattinata in viaggio per i granata di Ivan Juric: fine della prima parte del ritiro a Bad Leonfelden, quasi ai confini con la Repubblica Ceca. Ma il lavoro in quota in Austria non finisce qui. La squadra del Toro oggi si sposta a Waidring, un comune di 2 mila abitanti nel distretto di Kitzbuhel. Waidring, nel Tirolo austriaco (a pochi chilometri, dunque, dalla notissima stazione sciistica), è situata a poco meno di 800 metri sul livello del mare, a due passi dal confine con la Germania. Il Torino svolgerà lì l’allenamento nel tardo pomeriggio. Domattina lo spostamento proprio a Kitzbuhel per la disputa dell’amichevole con il Trabzonspor (in sostituzione della gara precedentemente fissata contro gli arabi dell'Al Wahda). L’amichevole di domani con i turchi avrà luogo allo Sportstadion Langau alle ore 18: da vedere se sarà trasmessa da Torino Channel in streaming. I granata resteranno a Waidring sino al 30 mattina, quando voleranno a Nizza per la partita amichevole con la formazione locale francese: fischio d’inizio alle 17 e non alle ore 19 come precedentemente stabilito.