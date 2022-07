Toro, ecco il quadro di tutti gli impegni tra Austria e Francia. Domani il Trabzonspor

Con l’arrivo del Toro a Waidring, un comune di 2 mila abitanti nel distretto di Kitzbuhel, nel Tirolo, comincia la seconda fase del ritiro austriaco, dopo la decina di giorni trascorsi a Bad Leonfelden, quasi ai confini con la Repubblica Ceca. Il Torino lascerà Waidring il 30 mattina (spostamento a Nizza in aereo, alle 17 l’amichevole con la formazione locale). Durante questa seconda fase di ritiro i granata del nuovo capitano Lukic disputeranno due amichevoli in Austria: domani a Kitzbuhel allo Sportstadion Langau alle ore 18 contro il Trabzonspor, vincitore dell’ultimo campionato turco. Poi nuova amichevole mercoledì 27 luglio alle ore 18 a Seerkirchen contro i ciprioti dell'Apollon Limassol, che hanno vinto il loro quarto titolo nazionale. Come detto, ultima amichevole (ma in Francia) il 30 contro il Nizza alle 17. Sabato 6 agosto l’esordio in Coppa Italia in casa alle 21 e 15 contro la vincente del match Palermo-Reggiana, in programma il 31 luglio.