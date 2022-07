Torino, non solo Bremer: anche il giovane Perotti va alla Juve

TORINO - Dal Torino alla Juve, mappa della città alla mano, il passo è inevitabilmente breve. Ma la tratta, almeno storicamente, infuocata. Il discusso trasferimento di Bremer non è stato però l’unico dal granata al bianconero negli ultimi giorni. Perché alla Juve si è accasato anche Clemente Perotti, talentuosa speranza classe 2003. Non soltanto un ex del vivaio del Torino, ma anche uno sfegatato tifoso granata. La sua vicenda si è sviluppata in maniera differente rispetto a quella del brasiliano, perché in questo caso è stato il club granata a svincolarlo con poca lungimiranza dopo averlo cresciuto.