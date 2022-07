Ricci: "Più gol e assist per il Toro, me lo ha chiesto Juric"

WAIDRING. Lukic e Ricci, Ricci e Lukic. Sono loro due i punti di riferimento di Juric a centrocampo, sia per le oggettive doti dei due, sia perché i sostituti di Mandragora e Pobega sono ancora un sogno di mezza estate. Unica possibile variabile: Linetty, che pure è sul mercato. L’italiano sparge miele: “Mi sto trovando benissimo con entrambi, come mi era già successo quando a metà della scorsa stagione ero appena arrivato al Torino. Ho sentito subito la fiducia da parte della società e del mister, ma anche dei tifosi. Puntiamo a fare un bel campionato. E con i miei compagni di reparto mi trovo bene sia in campo sia fuori”. Il Toro, con sfumature di azzurro: “Nella scorsa stagione sono stato convocato dal ct Mancini, ho esordito con l’Italia ed è stata una bellissima cosa per un ragazzo giovane come me, però adesso il mio obiettivo è fare bene con la maglia del Torino. Poi se arriverà un’altra chiamata in Nazionale, evviva. Sicuramente dovrò ancora maturare. Penso di dover migliorare nella parte difensiva ed essere più aggressivo, come richiede il gioco di Juric. Non solo palleggio e passaggi a terra. Devo anche migliorare in fase d’inserimento e trovare qualche assist e qualche gol in più”.