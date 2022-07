Toro, Juric urla: "Dinamici, dinamici!". E poi sale in cattedra

INVIATO A WAIDRING - “Dinamici, dinamici, dinamici!”. E poi avanti con tutta una serie di indicazioni tattiche, spiegazioni, movimenti da fare e non fare. E’ bello, è molto interessante poter seguire gli allenamenti di Juric, qui in Austria. Da oltre la recinzione si può apprezzare il grande lavoro tecnico-tattico portato avanti dall’allenatore del Toro in specie sul fronte offensivo, nella costruzione dell’azione sino alla conclusione in porta. Già ieri pomeriggio, domenica, Juric, aveva provato alcuni schemi offensivi con un numero ristretto di giocatori. Stamane, nuova seduta prolungata allargata a dieci undicesimi della squadra, partendo dalla linea di metà campo, con un solo avversario, il portiere. Obiettivo: mandare a memoria movimenti corali. La bontà del lavoro tattico di Juric si è vista per tutta la scorsa stagione. E si è apprezzata una volta di più sabato scorso in occasione dell’amichevole vinta per 3 a 0 sul Trabzonspor, nonostante il tecnico abbia una rosa ancora piena di lacune. Va sottolineato, doverosamente e inevitabilmente.