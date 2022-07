Ancelotti spinge Reinier al Toro

TORINO - Dalla Spagna arrivano altre conferme che si aggiungono a quelle dei giorni scorsi. Reinier Jesus Carvalho , trequartista brasiliano, 20 anni, di proprietà del Real Madrid, è sempre nel mirino del Torino. Lo sostiene ora anche El Mundo Deportivo, giornale catalano molto vicino al Barcellona ma che segue ovviamente con grande attenzione anche le vicende dei Merengues, detentori della Champions League . Reinier ha le caratteristiche che servirebbero a Juric e, nonostante la giovane età, vanta già un’esperienza internazionale importante, per la sua militanza nell’Under 23 verdeoro ma non solo, come vedremo. Predilige posizionarsi sulla trequarti anche se in passato è stato schierato da esterno di destra e di sinistra. Velenoso nel saltare l’uomo, come tutti i sudamericani è molto tecnico ma, rispetto alla media, pure molto veloce.

Juric tiene il Toro sulle spine

Reinier, il nuovo Kaká per i media brasiliani

Per i media brasiliani potrebbe, addirittura, diventare il nuovo Kaká. Reinier è cresciuto nel settore giovanile del Flamengo dove ha esordito (vincendo per 2-0) in prima squadra nella Coppa Libertadores contro l’Emelec. E alla fine della stagione, con 6 gol, ha contribuito alla conquista del campionato brasiliano e al trionfo proprio nella Libertadores. Mica male, no? Gli osservatori spagnoli a questo punto lo consigliano a Florentino Perez. Detto, fatto. Per 30 milioni il Real Madrid lo acquista e inizialmente lo mette a disposizione della seconda squadra, il Castilla. Il 19 agosto 2020 viene dato in prestito biennale al Borussia Dortmund dove gioca assieme a Haaland: 13 presenze in Bundesliga e 2 in Europa League. Alla fine, però, i tedeschi decidono di non riscattarlo. E così rieccolo al Real. Da quanto abbiamo appreso, il club spagnolo è disposto a lasciarlo partire ma soltanto in prestito secco. Formula, questa, che al Torino non intendono più percorrere dopo l’esperienza agrodolce di Pobega, rientrato quest’estate al Milan dopo essere stato valorizzato ai massimi livelli proprio da Juric.

Il mercato del Torino, tante trattative

Reinier, il consiglio di Ancelotti

Non a caso, Carlo Ancelotti ha consigliato a Florentino di darlo ai granata, spiegandogli che con il suo collega croato tutti i giovani migliorano e alla fine riescono ad esaltare le proprie caratteristiche, aumentando oltretutto considerevolmente la propria quotazione sul mercato. Carletto, tra un trionfo e l’altro, segue sempre con particolare attenzione il nostro campionato anche perché quando lascerà la Spagna potrebbe diventare il commissario tecnico della Nazionale italiana. Lui e il suo staff, quindi, sanno tutto della Serie A; perfino più di chi ne è protagonista. Del resto Ancelotti lui è il numero uno, l’allenatore orgoglio dell’Italia che ha vinto tutto e più volte. Ma torniamo alla nota dolente della trattativa da indirizzare. Difficile, ma non impossibile. Se Vagnati avesse accettato il prestito secco a quest’ora il trequartista sarebbe già in Austria a lavorare con Juric e i nuovi compagni. I granata, però, non hanno come detto accettato questo tipo di formula e stanno cercando di trovare un compromesso. In questi casi l’unica soluzione sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto con un controriscatto molto più alto da parte del Real Madrid. Soluzione che gli spagnoli potrebbero prendere in considerazione e i granata accettare. Quel che sappiamo è che per questo tipo di discorso il Torino chiederebbe, almeno, due anni di prestito garantito visto che il giocatore ha appena 20 anni. Due anni che ha avuto il Borussia Dortmund. Nei prossimi giorni si discuteranno le cifre. Ma intanto la trattativa è avviata e secondo gli esperti del mercato internazionale con buone possibilità di arrivare alla conclusione.

Reinier al Torino, possibilità concreta

Con Reinier il Torino avrebbe a disposizione un talento puro da far crescere con la consapevolezza di lavorare anche su un patrimonio economico importante, considerato che - a quel punto - se il Real Madrid dovesse decidere di riprenderselo dovrà pagare comunque una cifra importante. Juric ha bisogno al più presto di un trequartista e al momento Reinier è una possibilità concreta. Un nome al quale bisogna comunque continuare ad accostare quelli di Laurienté e Praet. Sul francese i granata hanno pronto il rilancio mentre per il belga è ancora tutto fermo, anche se rimane uno degli obiettivi primari, essendo il preferito del tecnico croato.