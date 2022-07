Laurienté, il Lorient sfotte il Torino e Cairo

TORINO - Che il Torino FC di Urbano Cairo, negli ultimi di anni di mercato, non si sia costruito fra i tifosi e gli addetti ai lavori una reputazione particolarmente solida e gratificante, lo sanno ormai anche i sassi. Senonché, questa non si era ancora mai vista: un presidente di un club di calcio francese - Loic Fery del Lorient - che mette alla berlina un suo collega - appunto Cairo - rispondendo sui social a un tifoso granata che gli chiedeva a che punto stesse la trattativa per il trequartista Armand Laurienté.

PRESA IN GIRO - "Hai ragione, Laurienté è davvero un gran giocatore. Grazie per i tuoi messaggi (non sono sicuro che questo sia comunque il modo migliore per addivenire a un trasferimento). Forse ci sarebbero più possibilità se dicessi ai proprietari del tuo club di fare ciò che serve, considerato che ci sono altri club interessati al nostro ragazzo". Una stecca davvero sferzante, via Twitter, per la società granata. Sicuramente una procedura di comunicazione inedita. Ma, evidentemente, devono essere alternative anche le strategie di mercato del dt Vagnati. Il quale, va detto, continua a tentarle tutte - a fronte di un budget davvero risicato, malgrado la colossale plusvalenza per Bremer alla Juventus e il risparmio dell'ingaggio di Belotti, ma non solo - per portare a Juric almeno parte dei rinforzi chiesti dall'inquieto tecnico croato. Chissà se uno sarà, alla fine, davvero Laurienté. A quel punto potrebbe scattare il controtweet.