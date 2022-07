Torino, adesso il jolly Seck non va più via

WAIDRING - Non va più via. Per meriti e per forza. Demba Seck, 21 anni, e un destino che sta cambiando di settimana in settimana. Ma non poteva essere altrimenti, d’altra parte. C’era una volta un mercato (ipotetico, tarato a cavallo tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate) che portava alla luce la possibilità che il giovane jolly offensivo senegalese venisse ceduto in prestito per farsi meglio le ossa e giocare con continuità. Ma ormai la situazione sta ribaltandosi, in primo luogo perché (Radonjic a parte) il reparto offensivo del Torino ha conosciuto solo partenze. Brekalo, Pjaca, Praet, Belotti. E Zaza ai margini della rosa. È stato riscattato Pellegri, resta Sanabria, c’è il serbo e poi fine. Voi fareste andare via un giovane in rampa di lancio come Seck, a questo punto? Ovviamente no. Anche perché il ragazzo qui in Austria sta dimostrando di essere sintonizzato bene sui dettami di Juric. Persino meglio, rispetto ai primi mesi nel Torino.