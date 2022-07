Torino, in avanti c'è Shomurodov. E torna l'idea Miranchuk

TORINO. Adesso i soldi di Bremer ci sono e Vagnati è partito deciso per consegnare a Juric i giocatori che servono per allestire un organico in grado di ben figurare: il tempo stringe, gli appuntamenti ufficiali si avvicinano. E il duro confronto con il tecnico è servito a muovere le acque. Probabilmente anche da parte del presidente Urbano Cairo, considerando che la rabbia dei tifosi sta montando. Quella di ieri è stata una giornata molto movimentata sotto tutti i punti di vista. Vagnati è volato in Olanda per chiudere la trattativa Schuurs con l’Ajax e ha riallacciato contatti con Roma e Atalanta. Con i giallorossi si cerca il sostituto di Belotti. E qui c’è un intreccio proprio con il club capitolino. Il ds Pinto inqueste ore, infatti, sta cercando di convincere l’ex capitano granata a raggiungere la capitale ma deve liberare un posto. E a lasciare spazio al Gallo potrebbe essere proprio Shomurodov. Già, proprio il Torino potrebbe dare una mano in questo senso. Il club granata vorrebbe l’uzbeko, manon a titolo definitivo e alle cifre che vorrebbe la Roma: 18 milioni. Possibile un’offerta di prestito con diritto di riscatto e obbligo vincolato a presenze e gol. Una possibilità più che concreta, un acquisto che i tifosi granata accetterebbero con ritrovato (ce ne sarebbe bisogno) entusiasmo. Shomu piace pure a Samp e Bologna e il suo procuratore recentemente non ha escluso nulla sul futuro del suo assistito. L’assenza in Israele potrebbe essere un segnale di cessione molto vicina. Il Toro ci proverà perché l’attaccante potrebbe permettere a Juric di presentare una prima punta di un certo prestigio.