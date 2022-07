Toro, Maggiore in stand-by. Ma ora c'è il Sassuolo

Cambia la strategia Toro su Giulio Maggiore ? Sembra di si, o almeno è quello che temono i dirigenti dello Spezia . Che da quasi due settimane non hanno più avuto contatti, neanche indiretti, con Davide Vagnati , che doveva solo formalizzare quanto concordato: cessione a titolo definitivo del capitano aquilotto per 5 milioni, comprensivo di bonus, quattro anni d’ingaggio al calciatore. Quella Pec attesa come dimostrazione finale d’interesse non è più arrivata ed anzi da Torino è saltata definitivamente la comunicazione verso La Spezia. Spiazzando anche il giocatore che era rimasto fuori per un’amichevole, ma che poi ha nell’ultima, subodorando l’aria, ha giocato 80’ contro il Padova e questa mattina partirà molto probabilmente per Angers per il test di lusso della pre season aquilotta.

Prospettive e retrospettive

Lo Spezia si attende che il Torino si rifaccia vivo a fine agosto, magari con un’offerta al ribasso. Stesso film del 2018 quando Vagnati tentò a gennaio di strappare Maggiore (che si sarebbe svincolato a giugno) offrendo solo 500 mila euro allo Spezia. Ma poi il giovane decise di firmare quel contratto ancora oggi in essere. Per questo Pecini si è attivato per cercare un’altra soluzione, e quella più probabile porta a Sassuolo. Con Carnevali, il capo dell’area tecnica bianca non è ancora entrato nel dettaglio, ma si potrebbe delineare anche una trattativa più larga che comprende altri giocatori, in uscita dal Sassuolo. Il Bologna non ha mai sondato sul centrocampista e quella dell’altra emiliana rimane la pista più probabile. Di fatto il Torino e Vagnati mettono il calciatore nella posizione più scomoda: di quello che ha deciso di non rinnovare, che stava partendo, che ha fatto il ritiro con la valigia in mano, tradito all’atto del matrimonio. Maggiore, se partirà, lo farò però oramai negli ultimi giorni di mercato, vivendo quindi le prime quattro giornate di campionato in una situazione psicologica non facile.