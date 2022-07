Toro, per Laurienté si aspetta ancora il prezzo giusto

TORINO. Armand Laurienté resta il giocatore preferito per la trequarti, altro reparto ridotto all’osso: il francese ha ripreso ad allenarsi con il Lorient ma ha avuto rassicurazioni sulla sua cessione. Davide Vagnati ci sta lavorando da tempo ma trattare con i dirigenti transalpini è diventato un calvario visto che alzano sempre l’asticella nonostante i lievi rilanci granata. Per questo motivo il Toro ha chiesto una cifra precisa su cui trattare, dopodiché presenterà un’altra offerta dopo essere arrivato a 7 milioni più 2 di bonus. L’impressione è che il Toro possa arrivare a 10-11, non di più. E sul giocatore non bisogna neppure dimenticare il forte interessamento del Sassuolo. Il dg degli emiliani Giovanni Carnevali sta monitorando la situazione a distanza ma non si è ancora mosso con decisione. Con i soldi di Scamacca il Sassuolo ha tesoretto necessario per inserirsi con prepotenza nel discorso ma i granata si sentono forti grazie ad un preaccordo col giocatore.