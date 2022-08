Torino, per la difesa testa a testa tra Denayer e Schuurs

Si stringe sulla difesa. Un vero e proprio pressing per mettere a disposizione di Juric il sostituto di Bremer , reso ancora più urgente dall’emergenza dovuta ai tanti elementi fuori uso: per ultimi Zima e Izzo , le cui condizioni verranno analizzate nelle prossime ore, prima che riprenda la preparazione al Filadelfia. Ma torniamo a monte: i soldi sono arrivati (e tanti) ma del sostituto, almeno per ora, neppure l’ombra. Tante trattative , però quando si arriva al momento di chiudere, per un motivo o per l’altro, la situazione diventa insormontabile. Ed è facile capire il perché. Ma forse qualcosa si è mosso.

La strategia del Torino

La strategia del Toro oramai è delineata e anche in questa finestra di mercato non è cambiata, come confermano gli acquisti di Valentino Lazaro, Nemanja Radonjic e Aleksej Miranchuk: tutti in prestito con diritto di riscatto. Un po’ come successe la scorsa stagione con Praet, Brekalo e Pjaca. Alla luce di questa situazione Il giocatore più facile, o meno difficile da prendere, è il belga Jason Denayer, 27 anni, titolare della nazionale belga, che non ha rinnovato il contratto con il Lione e, di conseguenza, ha il cartellino di proprietà. Su di lui solo pochi giorni fa si è mosso il Galatasaray, ma i turchi, almeno per ora, hanno frenato davanti alla richiesta del giocatore, che vorrebbe 3 milioni a stagione. Pure per il Toro la cifra è considerata fuori budget, anche perchè Cairo intende dare una sforbiciata agli stipendi dopo lo sperpero del passato dove ha pagato (e in alcuni casi sta pagando) ingaggi oltre la cifra di 1,5 milioni: ricordiamo Baselli, Verdi, Zaza, Izzo, Sanabria e prima ancora Rincon, Sirigu e Nkoulou. Oltre naturalmente a Belotti. Ma Vagnati potrebbe arrivare a 2, considerando che non ci sono costi di cartellino e questo è un aspetto importante. Denayer, lo ricordiamo, è un giocatore che piace e che il Torino sta seguendo e corteggiando da molto tempo. La società granata è in attesa di una risposta. Il giocatore è comunque fortemente tentato dal campionato italiano, sicuramente più di quello turco.

Il Toro è interessato a Schuurs

Nel frattempo, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, Davide Vagnati giovedì scorso è stato ad Amsterdam per trattare Perr Schuurs, 22 anni, centrale dell’Ajax, che ha già collezionato 11 presenze in Champions League. Venerdi, nella finale di Supercoppa d’Olanda, vinta dal Psv sull’Ajax per 5-3, il giocatore è entrato solo a quattro minuti dalla fine, quando oramai i giochi erano fatti: segno evidente che è sul mercato. I granata hanno subito fatto capire che sono interessati presentando una proposta di 10 milioni più 2 di bonus contro i 15 che chiede il club olandese. La distanza non è insormontabile, quindi ci sono i presupposti per poter arrivare a una conclusione positiva, anche se sul giocatore ci sono pure il Bologna e soprattutto la Fiorentina e Bologna. Vagnati, se avrà il nullaosta di Cairo per aumentare l’offerta, partirà nuovamente per Amsterdam nei prossimi giorni, altrimenti lascerà perdere il discorso come ha dovuto fare per tanti altri. Un esempio? Oumar Solet, 22 anni, centrale francese del Salisburgo. Essì, perché era lui il preferito.