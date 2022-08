Torino, ufficiale l'arrivo di Lazaro in prestito dall'Inter

TORINO - Valentino Lazaro è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. L'esterno ha svolto in mattinata le visite mediche allo stadio Olimpico Grande Torino per poi recarsi in Via dell'Arcivescovado per la firma sul contratto: formula del prestito con diritto di riscatto. L'austriaco sarà a disposizione dell'allenatore Juric già martedì nella sessione di allenamento al Filadelfia in preparazione del match di Coppa Italia con il Palermo (sabato 6 agosto a Torino).