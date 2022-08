Toro, frenata Atalanta: stallo Miranchuk

TORINO - Le lunghe attese, in quella frenetica giungla di colpi di coda e di inversioni di marcia che è il calciomercato, difficilmente sono foriere di buone notizie. E il Torino, nella giornata di ieri, ha atteso a lungo Aleksej Miranchuk. Promesso sposo dall'Atalanta, ma da Bergamo mai partito per approdare a Torino. Il trequartista, in un primo momento, avrebbe dovuto sostenere le visite mediche d'ordinanza al Centro di Medicina dello Sport verso le 17.30. E, in un secondo, oltre un'ora più tardi. Nulla di tutto di ciò, perché i test fisici necessari per sancire il suo passaggio in granata sono - quantomeno – slittati. E dire che la formula dell'operazione era stata definita con il benestare di tutte le parti in causa: prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. La ragione del granello di sabbia che ha rallentato l'iter, insomma, risiede con buona probabilità altrove. Di certo non nella proposta del club granata, che quella era e quella è rimasta. Ma, verosimilmente, nella disponibilità dell'Atalanta a concludere sul momento l'operazione: possibile che l’interesse del Sassuolo per Pinamonti - per il quale l’intesa con l’Inter sembrava vicina - abbia bloccato la catena. Fatto sta che, all'ombra del Grande Torino, tutto era già stato pianificato per consegnare il giocatore nelle mani di Juric il prima possibile. Ma il tecnico croato, ancora una volta, dovrà aspettare, mettendo ulteriormente a dura prova la propria – non esattamente proverbiale – pazienza: una riunione fiume nella stanza dei bottoni dell'Atalanta, ieri pomeriggio, ha frenato il passaggio dell'ex Lokomotiv Mosca al Torino.