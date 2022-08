Torino, Cairo: "Lite Juric-Vagnati? Cose che succedono". E sul mercato...

Quattordio (Alessandria) - Il video della lite dai toni accessi tra il direttore sportivo Vagnati e il tecnico Juric ha messo in apprensione il Torino. Ad intervenire sul tema è il Presidente Cairo che parla da Quattordio, dove è in corso il Primo Memorial Mamma e Papà Cairo: "Il calcio è un mondo in cui le emozioni sono ad altissimo livello, ad elevata potenza, quando hai persone come il nostro allenatore e il nostro direttore sportivo che sono determinati e focalizzati, sono cose che possono accadere". Minimizza dunque Cairo che poi rilancia parlando di mercato: "Ora siamo al lavoro per fare le cose per bene e sappiamo che ci manca ancora qualcosa: cerchiamo un difensore al posto di Bremer, un centrocampista e poi ci muoveremo per la trequarti. Ilkhan? Prima preferisco fare e poi parlare, abbiamo visto cos'è successo qualche giorno fa". Un chiaro riferimento a Miranchuk, obiettivo del Toro in procinto di lasciare l'Atalanta, ma poi rimasto a Bergamo per ordine di Gasperini.