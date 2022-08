Il Toro ha chiesto Makengo

Punto, fine, basta, stop. Più che altro: niet, considerato che Aleksej Miranchuk è russo. Dopo la Grande Fregatura, dal Torino sono partite telefonate per cercare di comprendere sino a che punto il trequartista sia diventato improvvisamente incedibile. Davide Vagnati era andato a dormire, domenica notte, col cuore sereno e l’animo soddisfatto: il giorno dopo avrebbe dovuto formalizzare l’accordo ufficioso già trovato con l’Atalanta e pure i medici del Toro erano stati allertati. Visite mediche già prenotate per il tardo pomeriggio nel ventre dello stadio Grande Torino. E ventiquatt’ore dopo, post firma del contratto e servizio fotografico ad hoc: primo allenamento per Miranchuk al Fila. Ma è storia nota: lunedì nel primo pomeriggio i primi rinvii da Bergamo, «ci sono dei problemi». E poi quel: «Vedremo stasera». Il passare delle ore non portò a nulla di buono, anzi. Il lungo summit serale tra i vertici dirigenziali dell’Atalanta con la presidenza e la proprietà, tecnologia permettendo, appose la pietra definitiva sull’accordo trovato preventivamente con i granata. «Non si può più fare nulla, la situazione si è molto complicata»: quando a Torino udirono queste parole, la terra franò sotto i piedi. Tuttavia, rimaneva una piccola speranza che la questione fosse stata solamente rimandata, in attesa che l’Atalanta accontentasse Gian Piero Gasperini sul fronte offensivo con due innesti (uno innanzi tutto, poi effettivamente approdato a Bergamo, mercoledì: l’ala offensiva Ademola Lookman, in uscita dal Lipsia). Gasperini ha messo il veto alla partenza anticipata di Miranchuk, d’accordo. Ma emersero, quel lunedì, anche nuove remore in società. In parole povere: siamo appena a inizio agosto, in ogni caso aspettiamo prima di dare un nostro giocatore così bravo in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Per cui, a posteriori, emissari di matrice granata hanno provato a sondare di nuovo i vertici dei bergamaschi: in prestito con riscatto obbligato al maturare di determinate condizioni lo dareste? Niet, di nuovo niet: a oggi non esistono possibilità che il russo parta. Luca Percassi, l’ad nerazzurro, aveva già dichiarato: «L’arrivo di Lookman non va collegato a una possibile partenza di Miranchuk». Morale: l’Atalanta ha veramente cambiato idea e il russo al momento è un caso chiuso.