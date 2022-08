Torino, ecco Ilkhan: iniziate le visite mediche

TORINO - È ufficialmente iniziata l'avventura di Emirhan Ilkhan al Torino. Sbarcato ieri, in tarda serata, all'aeroporto di Milano Malpensa, il talentuoso centrocampista turco, in procinto di trasferirsi dal Besiktas al Toro, è pronto a immergersi totalmente nella realtà granata: ha iniziato stamane le visite mediche di rito presso il Centro di Medicina dello Sport dopodiché metterà la firma sul contratto e farà la conoscenza di Ivan Juric e dei suoi nuovi compagni di squadra. Classe 2004, tra i giocatori in erba più promettenti sul palcoscenico europeo, Ilkhan ha scelto il Torino - che ha pagato la clausola da 4,5 milioni di euro - nonostante il forte rilancio del Besiktas che gli offriva lo stesso ingaggio. Ha preferito l'Italia, la Serie A e la maglia granata.