Torino, pressing su Denayer. Piace anche al Valencia

TORINO - A cinque giorni dal debutto in campionato contro il Monza manca ancora il sostituto di Gleison Bremer. Un colpevole ritardo che già per la sfida dell'U-Power Stadium mette in grande difficoltà Ivan Juric, che rimarrà orfano anche dello squalificato Alessandro Buongiorno, come raccontiamo nel dettaglio a pagina 15. Davide Vagnati ha lavorato su più tavoli, senza però definire nessuna operazione. È Jason Denayer , nazionale belga ora svincolato dopo una lunga militanza nel Lione, è il profilo individuato dal dt per rimpiazzare il brasiliano. La trattativa sta proseguendo senza soste. Vagnati nel week end ha alzato ulteriormente la posta per cercare di avvicinarsi alle esigenze del centrale: per Denayer, la cui richiesta si aggira intorno ai tre milioni netti, è pronto un triennale da due e mezzo più bonus. Una cifra non indifferente, che lo farebbe diventare il giocatore più pagato dell'intera rosa. La svolta di queste ore in casa Toro è dovuta anche all'imminente partenza di Armando Izzo, ai margini del progetto Juric: il solo Michel Adopo, adattato nel ruolo di centrale di difesa, non può ovviamente bastare ragionando a lungo termine. Denayer riflette: ha 27 anni e non vuole sbagliare una scelta fondamentale per la propria carriera. Il nazionale belga è giustamente ambizioso, Su di lui, poi, c'è la forte concorrenza di un altro club: il Valencia .

Denayer per il Toro

Rino Gattuso, infatti, sarebbe intenzionato a puntare sul belga per rinforzare il pacchetto arretrato. Gli andalusi stanno vivendo una fase di ridimensionamento dei costi, che ha già fatto registrare la partenza di Gonçalo Guedes per 30 milioni di euro al Wolverhampton. L’idea di prendere un giocatore forte come Denayer a parametro zero, senza scucire un solo centesimo per il cartellino, fa gola al Valencia. Non solo: anche altre squadre, come Siviglia e Celta Vigo, hanno approfondito questa pista di mercato, senza però mai arrivare al dunque. Toro e Valencia, invece, partono alla pari: Denayer vorrebbe giocare in club che partecipi alle Coppe europee, ma anche gli spagnoli sono tagliati fuori da questo discorso, essendosi piazzati al nono posto nell’ultima Liga. Sogna di giocare addirittura in Champions League e per questo aspetta l’opportunità giusta. In questo caso l’unico a non avere alcuna fretta di prendere una decisione è il ragazzo, disposto ad attendere l’offerta della vita da qui a fine mese, puntando su una big ancora alla ricerca di un ultimo puntello per la retroguardia. Il Toro, in compenso, ha la necessità di accelerare. Per questo motivo si è rifatto sotto con l’entourage di Denayer, cercando di trovare la quadra economica perfetta per un giocatore che nel progetto Juric sarebbe centrale, sebbene il tecnico valuti positivamente anche altri nomi. In questi giorni il nazionale belga dovrà chiudere il cerchio: Toro e Valencia sono davanti a tutti, lui per ora prende tempo, con la speranza che entrambe non individuino un nome più allettante di lui. Sta sfruttando a proprio vantaggio la condizione di svincolato di lusso: può ancora indossare questa veste, ma non potrà farlo all’infinito.