Torino, visite mediche per Vlasic: oggi la firma

TORINO - Si è presentato puntuale questa mattina Nikola Vlasic, colpo di mercato del Torino , per sostenere le visite mediche di rito all’Istituto di Medicina dello Sport. Il trequartista croato è arrivato ieri sera in Italia (con volo da Londra su Malpensa) e nelle prossime ore metterà la firma sul contratto da 2,5 milioni di euro.

Oggi primo allenamento

Vlasic si trasferisce a Torino con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Un grande acquisto per Juric, che oggi potrà vederlo all'opera per il primo allenamento al Fila e potrebbe pensare anche di mandarlo in campo già alla prima giornata contro il Monza.