Torino: Lukic in campo contro la Lazio, poi si vedrà

TORINO - Sasa Lukic è tornato a casa. Per due volte di fila si è allenato con i compagni. Si è chiarito con i compagni (che hanno perfettamente capito la sua situazione) e con Juric (che lo ha perdonato), ma non ancora con la società. Probabilmente avrà un confronto con Vagnati nella giornata di domani. Il problema è il rinnovo del contratto. Che scade nel 2024 e che il giocatore, alla luce di quello che ha fatto nelle ultime due stagione, vorrebbe fosse adeguato a quello dei più importanti. Il giocatore guadagna 700.000 euro netti a stagione e ne vorrebbe almeno il doppio. Evidentemente ha avuto promesse che non sono state mantenute, solo così si spiega la sua forte presa di posizione. Adesso Cairo sta decidendo cosa fare. Se arriverà la proposta giusta (20 milioni) lo cederà, altrimenti proverà a costruire un’operazione come quella che ha confezionato con Bremer: ovvero rinnovo a 1,5 milioni con la promessa di venderlo la prossima estate. Di sicuro, sabato sera contro la Lazio il tecnico croato lo schiererà dal primo minuto, dopodiché si vedrà…