Torino, investire sui giovani è la strategia giusta

TORINO - Scottato dalle esperienze passate Urbano Cairo ha deciso di cambiare strategia e di investire sui giovani. Il presidente granata non ha dimenticato i 25 milioni spesi per Verdi, i 15,6 per Zaza e prima ancora i 15 per Niang, tutti giocatori pagati a peso d’oro che dovevano permettere alla squadra di compiere il salto di qualità e che, invece, si sono rivelati un flop. Due di questi, Verdi e Zaza, pesano ancora sull’aspetto finanziario del club. Elementi che oltre a essere costati tantissimo percepiscono un ingaggio attorno ai due milioni netti. Così come Izzo, del resto. Anche lui esubero e con un ingaggio di 2 milioni.

Alla luce di tutto questo, il Torino ha deciso di investire sui giovani. Ha cominciato con Zima, 21 anni, della Repubblica Ceca. Un anno fa i granata lo hanno acquistato dallo Slavia Praga per 5,5 milioni, anticipando la concorrenza di alcuni club di Premier. Il giocatore con Juric è cresciuto molto: e ha ancora un largo margine di miglioramento. Nello scorso campionato ha collezionato 20 presenze, molte di queste da titolare. Ha disputato buone partite sia come terzino destro della difesa a tre sia come centrale. E anche in questa stagione avrà le sue possibilità. Meno fortunato, invece, l’investimento (900.000 euro) sul danese Warming, che è stato prestato al Darmstadt nella Serie B tedesca: qui ha già disputato 4 partite di campionato. Al Toro non ha mai dato l’impressione di valere - solo 4 presenze e tutte da subentrato - quasi sempre negli ultimi minuti. Chissà che l’aria tedesca non gli faccia bene.