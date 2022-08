Toro, è arrivato Schuurs. Ora le visite mediche

TORINO - Perr Schuurs è arrivato. Il forte difensore olandese, 22 anni, acquistato dall'Ajax per 13 milioni sta già espletando le visite mediche al Centro di medicina dello sport di Torino. Non c'è tempo da perdere, Ivan Juric vorrebbe già schierarlo sabato contro la Lazio. Il giocatore ha voluto il Toro e ad un certo punto, quando la trattativa stentava a decollare, si è rivolto ai suoi dirigenti dicendo di non bloccare il trasferimento. Il resto lo ha fatto Davide Vagnati aumentando l'offerta di un milione e così da 12 milioni si è passati a 13 per il cartellino del giocatore. Per il centrale ecco un contratto di 4 anni a un milione e mezzo d'ingaggio a stagione. Schuurs, nonostante la giovane età, ha alle spalle un'importante esperienza internazionale, visto che ha collezionato diverse presenze in Champions League con l'Ajax. È lui il sostituto di Bremer. Non sarà forte come il brasiliano, però si tratta di un profilo molto interessante. Per il presente, ma anche per il futuro. Il Toro sta prendendo forma ed è pronto a disputare una stagione importante.