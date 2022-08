Schuurs esalta il Torino: «Storia gloriosa, faremo una grande stagione»

TORINO - Perr Schuurs gira per lo stadio Grande Torino e sembra lì da sempre. Assaggia l'erba, ride, si guarda attorno compiaciuto. Nei meandri dell'impianto, guarda le foto appese, con il direttore tecnico Davide Vagnati. Ascolta attento, si informa. E' già uno di loro. Arriva come un colpo vero di mercato, un investimento da 9,5 milioni più bonus. E lui, 22 anni con alle spalle già gare di Champions e nazionale (è anche capitano dell'Under 21), suona la carica: «Quella del club è una storia gloriosa, faremo una grande stagione». Il difensore olandese arriva in granata preparatissimo e determinatissimo: «Seguivo già il Toro anche quando ero ancora all'Ajax, avevamo avuto dei contatti già tempo fa. Guardavo le partite e la squadra per capire in che modo giocasse.. E la città è bellissima. La famiglia è tutto per me. Mio padre giocava a pallamano e mia sorella è una tennista professionista. Conosciamo e parliamo molto spesso del mondo dello sport tra di noi. Anche mia mamma è un tassello fondamentale della mia vita, e molto spesso sarà presente a Torino. Siamo molto legati e ci sentiamo tutti i giorni, è fondamentale».