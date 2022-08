Torino, Cistana è un'idea. Occhio a Omerag

TORINO - E, ora, avanti un altro. Il Torino, dopo aver accolto in città Perr Schuurs , prosegue infatti la propria ricerca per completare il reparto arretrato da affidare alle sapienti mani di mister Juric. L'equazione del mercato granata è piuttosto semplice: uno fuori uguale uno dentro. E, infatti, l'olandese arrivato dalla pregiata scuola dell'Ajax prenderà di fatto il posto lasciato vacante da Bremer , ora sulla sponda bianconera di Torino a conclusione di un t rasferimento assai chiacchierato tra i tifosi. Ma il pacchetto difensivo granata, nel frattempo, si è arricchito di una seconda defezione , per quanto non se ne trovi traccia tra i documenti relativi ai trasferimenti depositati in Lega. Izzo è infatti ancora a tutti gli effetti un tesserato del Torino, ma Juric ha già avuto modo di comunicargli che non verrà più preso in considerazione . Lui, come d'altronde anche i vari Verdi, Zaza ed Edera . Il campano, insomma, è in cerca di una nuova sistemazione, dato che al momento è vincolato al club granata fino al 2024. E, dunque, lascia libero uno “slot” in difesa , tuttora da colmare. Con una mossa di mercato in questo finale di sessione, inevitabilmente.

La lista granata

A lungo gli occhi di Cairo e di Vagnati si sono posati su Isak Hien, centrale del Djurgardens che appena 48 ore fa è sceso in campo nei preliminari di Conference League. Ma lo svedese di origini burkinabé risulta ora a un passo soltanto dal Verona, dove è atteso a stretto giro di posta per le visite mediche. Così il Torino, in queste ore, sta provando a sondare strade inedite per colmare la lacuna. Una, in particolare, conduce fino a Brescia, perché ai granata piace il profilo di Andrea Cistana. Sradicare un bresciano dalle “sue” Rondinelle non è però semplice, a maggior ragione se l’obiettivo numero uno è quello di strappare un prestito con diritto di riscatto, fatta salva l’apertura di Cellino - che valuta Cistana 6 milioni - a una cessione su cifre del tutto analoghe a quelle trattate per Hien. E, dunque, attorno ai 4 milioni di euro. Per quanto concerne le vie sondate e mai abbandonate, invece, una conduce a Dimitrios Nikolaou, il centrale greco che lo Spezia non è ancora certo di riuscire a trattenere in vista della stagione entrante. E l’altra porta, ancora, a Becir Omeragic, difensore svizzero di origini bosniache che Vagnati aveva sondato fin da giugno. Il classe 2002 ha iniziato l’annata con la maglia dello Zurigo, disputando anche i preliminari di Champions League, ma il suo entourage resta vigile in caso di repentine accelerate da parte di altri club europei. Il Torino non si è ancora ufficialmente mosso, ma non è escluso che torni a stringere i rapporti con gli elvetici: il mercato è agli sgoccioli e l’equazione Izzo ancora non è stata risolta.