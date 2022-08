Torino, arriva Jurgens dall'Inter: ufficiale

TORINO - Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il Torino comunica "di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Oliver Jürgens. L'attaccante è nato a Tallinn - in Estonia - il 10 maggio 2003. Cresciuto calcisticamente al Nomme United, nella stagione 2019/20 la sua prima esperienza in Italia all'Hellas Verona prima di disputare cinque presenze complessive nell'Under 17 e Under 18 della Roma. La stagione successiva è stato prelevato dall'Inter, con cui ha giocato in Under 18 e in Primavera. L'ultimo anno, sempre nella Primavera dell'Inter, ha disputato quattro partite in UEFA Youth League e 31 in campionato - segnando 7 gol - contribuendo così allo vittoria dello scudetto dei nerazzurri".