Telefonata al Milan per Pobega. E Barrow chiama il Toro!

TORINO - Il Toro ci riprova. Ieri Davide Vagnati ha telefonato a Frederic Massara chiedendogli un nuovo prestito di Tommaso Pobega. Il succo del discorso - ci riferiscono - è molto semplice. "Da noi gioca e con Juric si valorizzerà ancora di più. Tenetelo presente...". Il Milan ci (ri)penserà e nei prossimi giorni darà una risposta. Il ds ne dovrà parlare con Maldini ma, soprattutto, Pioli. Al momento il giocatore ha un valore economico molto alto che oscilla tra i 12 e i 15 milioni, ma se dovesse restare a lungo in panchina il Milan rischierebbe di perdere un patrimonio importante. Il dilemma è semplice, semplice: serve oppure no? Meglio farlo maturare ancora di più con un maestro come Juric oppure farlo allenare con i campioni rossoneri senza poi schierarlo? Risposte che può dare solo Stefano Pioli, ovviamente. Il giocatore completerebbe nel miglior modo possibile il centrocampo dei granata. Il Toro, tra l’altro, sarebbe disposto a proporre un prestito con obbligo di riscatto e controriscatto rossonero. Insomma, Vagnati le sta provando tutte per portarlo a Torino. Il giocatore, ancora in contatto con i suoi ex compagni, sarebbe entusiasta di poter nuovamente giocare con la maglia granata, anche se per lui c’è pure un interessamento dello Spezia.

Lo stesso discorso di Pobega vale per Musa Barrow, 23 anni, attaccante gambiano del Bologna, guarda caso altro obiettivo granata da tempo, che Sinisa Mihajlovic ha messo ai margini. Per lui il club emiliano chiede 16 milioni, cifra alta, fuori mercato, considerando le ultime stagioni del giocatore, una richiesta che ha spaventato e fatto scappare tutte le possibili pretendenti. I granata sono sempre in contatto con il Bologna e nell’ultimo giorno di mercato, come del resto hanno fatto la scorsa stagione per Preaet , Brekalo e Zima, tenteranno l’affondo. Il suo agente, Luigi Sorrentino, conferma l’interessamento granata al Resto del Carlino: "Resta al Bologna al 100%? Forse. Di certo non siamo contenti. Lo vuole il Torino, è richiesto anche da Nizza e Fulham, ma le pretese del Bologna bloccano l’uscita. Il club chiede 16 milioni e mi chiedo come si possa pretendere una cifra del genere per un ragazzo che nemmeno gioca". Che nemmeno gioca, già...

Ultimo giorno che potrebbe risultare decisivo, in ottica mercato, anche per Dennis Praet, elemento che da sempre Juric considera fondamentale. Anche qui Vagnati proverà a bussare alla porta del Leicester, visto che il club inglese non sfrutta le potenzialità del belga. Nell’ultima partita di Premier, infatti, Praet è stato in panchina per tutta la partita. mentre in quella precedente è sceso in campo per pochi minuti. Evidentemente non rientra nei piani degli inglesi e fino a oggi nessuno si è fatto sotto con proposte convincenti. Anche in questo caso, proprio come Pobega, il trequartista raggiungerebbe Torino di corsa, dal momento che con Juric si è trovato benissimo nonostante abbia dovuto superare alcune problematiche fisiche. Il motivo è facilmente spiegabile: il croato e il suo staff sanno gestirlo durante la settimana e riescono a centellinare i suoi sforzi per portarlo alla partita nel miglior modo possibile. Non a caso al Filadelfia svolgeva spesso allenamenti differenziati e alla fine i risultati furono molto confortanti.

Dunque: Pobega, Barrow e Praet. La sensazione è che almeno uno di questi alla fine raggiungerà Torino per mettersi a disposizione di Juric e poco importa se sarà nell’ultimo giorno di mercato. Di sicuro il tecnico gradirà comunque, visto che sono già arrivati elementi importanti e dopo sole due giornate di campionato il Toro sta dimostrando di poter disputare una stagione importante. Sullo sfondo restano sempre Zurkowski e Benassi, i due giocatori che Vincenzo Italiano non considera fondamentali e che la Fiorentina potrebbe mettere sul mercato.