Dal Brasile: il Torino va su Liziero

TORINO - Se n'era parlato già un anno fa, suppergiù. Ma adesso il nome di Igor Liziero abbinato al Torino torna di nuovo attuale. Così scrivono i media brasiliani, che hanno ribadito l'interesse della società granata per il mediano del San Paolo, in prestito all'Internacional fino a dicembre. Ventiquattro anni, mancino, Liziero ha colto al volo la possibilità offertagli dall'Internacional, mettendosi in mostra a tal punto da suscitare l'attenzione di diversi club europei. Secondo quanto scrivono in Brasile, il Torino avrebbe già preso contatti con André Cury, agente del centrocampista, mentre ancora non si sarebbe mosso con il San Paolo, con il quale il contratto del giocatore scade il 31 gennaio 2024. Per Liziero servono tra i 4 e i 5 milioni, mentre l'Internacional ha la possibilità di esercitare un'opzione che gli permetterebbe di averlo a 3 milioni. Ma chiaramente Liziero sarebbe moto più attratto da un'esperienza nel campionato italiano.