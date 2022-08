Izzo, adesso spunta anche il Monza

TORINO - Gli esuberi granata cominciano ad avere mercato. Qualcosa, quindi, si muove anche se il loro alto ingaggio non permetterà al Toro di incassare più di tanto. Però, almeno, si toglierà dal bilancio i due milioni netti a stagione che i tre percepiscono. E non è cosa da poco, considerando questi tempi di ristrettezza economica. Stiamo parlando, ovviamente, di Izzo, Verdi e Zaza, elementi che Juric ha messo nel dimenticatoio da molto tempo e non ha intenzione di “rispolverare”. Armando Izzo nei giorni scorsi è stato corteggiato dall’Udinese. Marino ne ha parlato con Vagnati, ma non si è trovato l’accordo perché i friulani lo vorrebbero solo in prestito con il semplice diritto di riscatto e non l’obbligo. In queste ore, invece, si è fatto sotto il Monza, società molto solida a livello finanziario, che può garantire al giocatore lo stesso ingaggio che percepisce al Toro e in più dare a Cairo qualche milione. Se il giocatore darà il suo gradimento all’operazione il discorso tra i due club potrebbe chiudersi in brevissimo tempo. Del resto, la squadra brianzola ha bisogno di un giocatore d’esperienza come Izzo per sistemare una difesa che in queste prime giornate ha lasciato molto a desiderare incassando addirittura sei gol. Se non alzerà il muro la situazione per Stroppa potrebbe diventare pericolosa.

Per Verdi non c’è solo la Salernitana Nuovi interessi anche per Simone Verdi. Non c’è solo la Salernitana, anche se la società di Iervolino resta sempre la favorita, ma si sono aggiunte Bologna e Verona. Sinisa Mihajlovic è convinto che con lui il giocatore ritroverà lo smalto dei giorni migliori, come quelli che ha fatto vedere a Salerno, dove è stato il grande protagonista della clamorosa salvezza ottenuta con Nicola. A queste due pretendenti si è aggiunto il Verona, che dopo un inizio di campionato complicato sta cercando un trequartista per rinforzare la squadra ed evitare il rischio di dover lottare per non retrocedere.