È Torino 3x3 tra uscite ed entrate: da Verdi a Izzo, da Pobega a Praet

TORINO - Puntare al 4x4 per realizzare il 3x3: sono giorni caldissimi, per il mercato granata, quelli che seguono al successo di Cremona. L’en-plein, la posta piena attraverso la quale il Torino ripartirebbe rinfrescato dall’uscita di tutti gli esuberi e rinforzato dagli acquisti immaginati da Juric porterebbe a otto movimenti, tra cessioni e arrivi. I primi appartengono all’iniziale gruppo di sei fuori squadra ora sceso di due unità: dopo Horvath passato al Debrecen e con Millico a Cagliari restano da piazzare Izzo, Edera, Verdi e Zaza. In entrata l’attesa è per un difensore - il dopo Izzo - per un centrocampista, un trequartista e magari per un centravanti. L’ultimo tassello per l’attacco può sempre essere Barrow: va però ammorbidito il Bologna, nelle richieste per oliare l’operazione. Sulla trequarti l’orologio è fermo a quando Praet ha lasciato il Toro per fare ritorno al Leicester: da lì in avanti il tecnico ha chiesto il ritorno del belga e Vagnati ha iniziato l’estenuante trattativa per prenderlo dagli inglesi. Mai potendo derogare dal prevedere una decina scarsa di milioni di spesa per onorare l’obbligo di riscatto (che scatterebbe a fine stagione dopo la scadenza del prestito).