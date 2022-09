Toro, Boga libera Praet: la situazione tra Leicester e Atalanta

TORINO - Sì, a questo punto è davvero quasi tutto pronto, per infiocchettare il regalo - Dennis Praet - che Juric vuole scartare per aumentare le soluzioni offensive del suo Torino: come si scrive da qualche giorno i granata hanno piazzato la zampata vincente rivolgendo al Leicester l’offerta giusta, quella da 8,5 milioni. Inutile ribadire il reciproco gradimento all’operazione: tanto Juric rivuole Praet, tanto il belga ritroverà con entusiasmo il tecnico croato e lo spogliatoio granata. Ma allora perché, ancora al penultimo giorno del mercato non si è arrivati alle ufficialità, perché già per Praet non sono state fissate le visite mediche?

Dipende dalla strategia del Leicester, che prima di lasciar partire il trequartista vuole il suo sostituto. E qui l’incrocio è curioso, perché a dare una mano al Torino potrebbe essere proprio l’Atalanta, avversaria di questa sera (20.45) al Gewiss Stadium. Già, perché tra i candidati forti a prendere il posto di Praet nel club portato sul tetto d’Inghilterra da Claudio Ranieri nel 2016 c’è Jeremie Boga, attaccante esterno dei nerazzurri. Questo, il tassello mancante che ancora non consente al Toro di depositare il contratto di Praet. A questo punto difficile attendersi brutte sorprese, a meno che il Leicester si venga a trovare in difficoltà per Boga o una sua alternativa. A quel punto i granata potrebbero trovarsi nei guai, visto che tempo per tornare a bussare dagli inglesi non ce ne sarebbe più: l’affare non può che essere chiuso oggi. Con l’attualità - cioè le risicate scelte di formazione anti Atalanta - che intanto serve su un piatto d’argento a Juric la chance di sottolineare l’incompletezza della rosa granata. Oggettiva e non mascherabile da un avvio di stagione pur estremamente confortante. "Mi servono un centrocampista e un trequartista", l’ultimo appello del tecnico, almeno per questa finestra di mercato. "Se non potremo fare niente, andremo avanti così sperando di non avere problemi e infortuni", l’aggiunta dell’allenatore. Il quale farebbe cucina con quello che gli viene messo a disposizione, ma al quale non dare gli ingredienti se non migliori comunque utili a creare la sua ricetta sarebbe un gran peccato, viste le premesse. Meritano, Juric e la squadra e i tifosi, di veder completata un’opera che se non perfetta è tuttavia buona, diversa ma per valori assoluti in linea a quella dello scorso anno.