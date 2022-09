Torino, ufficiale: Simone Verdi passa al Verona

La nota del Torino

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all’Hellas Verona Football Club, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2023 con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Verdi. Prima del trasferimento a Verona l’attaccante ha prolungato il suo contratto in granata sino al 30 giugno 2024. Tutto il Torino saluta Simone e gli augura il meglio per questa sua nuova esperienza professionale".

La nota del Verona

"Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito da Torino FC, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 - con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Verdi. Classe 1992, cresce nei vivai di Milan e Torino, debuttando in Serie A in forza alla formazione granata nella stagione 2012/13. Dopo una parentesi in Serie B alla Juve Stabia, contribuisce con 40 presenze, 5 gol e 7 assist alla promozione in Serie A dell’Empoli nel 2014, giocando tra le fila dei toscani anche l’anno successivo, per poi trasferirsi all’estero, dove milita nella Liga spagnola in forza all’Eibar. Torna così in Italia nel gennaio del 2016, per poi disputare sette campionati consecutivi in Serie A vestendo le maglie di Carpi, Bologna, Napoli (con cui debutta in Champions League ed Europa League), Torino e - nel girone di ritorno dell’ultima stagione - della Salernitana, che anche grazie alle sue 5 reti conquista la salvezza. In totale, ha collezionato 206 presenze in Serie A, impreziosite da 32 gol e 32 assist, vestendo anche in 4 partite la maglia della Nazionale azzurra. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Simone Verdi, augurandogli una stagione in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra".