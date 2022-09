Torino, niente Praet né punta e mediano. Scommessa Karamoh

L’amaro è in coda: dopo una seconda fase del mercato nel quale Cairo e Vagnati avevano prodotto una confortante accelerata, l’ultimo giorno utile per chiudere gli affari non porta in dote a Juric il grande obiettivo dell’estate. Il biblico inseguimento a Praet si è arenato di fronte al mancato passaggio di Boga al Leicester. Ridursi al gong delle trattative può irrimediabilmente complicare i piani: il rischio è stato messo più volte in chiaro da queste colonne, e purtroppo per il tecnico granata si è concretizzato. Un brutto colpo, per un allenatore che in rosa non ha altri giocatori con le caratteristiche di Praet. Trequartista con trascorsi da mezzala che portano a una sintesi: il belga ha in dote l’ultimo passaggio, e la visione di gioco per piazzarsi al meglio tra centrocampo e attacco. «Altri come Praet non ne abbiamo», aveva più volte denunciato Juric, nel passato campionato. Più fresche le parole rilasciate dal croato per fotografare il mercato in corso. «Siamo incompleti, se ci capita un problema andiamo in emergenza - ha chiarito in sede di presentazione della sfida contro l’Atalanta: e subito si è fermato Ricci prima della gara, con Seck dentro e una linea mediana formata da Lukic e Linetty -. Ci mancano giocatori in mezzo e davanti», ha aggiunto con tono asciutto. Figlio in parte della serenità regalata da due vittorie e dal pareggio conquistati nelle prime tre giornate, ma forse più da una sorta di disincanto nei confronti della società. Tanto che così ha poi completato l’analisi: «Non se se ci sarà tempo per fare qualcosa, in caso contrario andremo avanti così sperando non ci siano problemi e infortuni».