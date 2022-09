Toro, ecco i soldi per Praet

TORINO - Pur con tutte le difficoltà del caso, nonostante la scomodità di procedere in slalom tra i paletti imposti in parte dalla congiuntura sfavorevole e in parte dalla strutturale ritrosia di Cairo ad aprire il portafogli per favorire gli investimenti - tendenza acuita dopo aver visto depauperarsi il capitale Verdi, per cui erano stati spesi più di 20 milioni di euro - nel corso dell’estate il direttore dell’area tecnica granata Vagnati era comunque riuscito ad arrivare in coda al mercato disponendo dei denari utili a chiudere l’operazione Praet. Che sarebbe arrivato sì in prestito, ma questa volta con obbligo di riscatto fissato a circa 8 milioni. Poi si sa com’è andata a finire: la trattativa è rimasta viva fino alle ultime battute del mercato, tramontando nel momento in cui l’Atalanta ha bloccato la partenza di Boga, l’attaccante esterno che il Leicester avrebbe voluto per sostituire il belga. Con il Toro a quel punto orientatosi su Karamoh, ma pronto a riannodare i fili del discorso in vista della successiva finestra di mercato, per Praet. Forte di una riserva di denaro appena intaccata dall’arrivo del franco-ivoriano, pagato al Parma un milione. Investimento che si aggiunge a quelli fatti per il cartellino dei giocatori acquisiti e a quelli riscattati. Il più caro è stato Schuurs, preso dall’Ajax per 9,5 milioni cui potranno essere aggiunti 3,5 milioni di eventuali bonus (allegata la clausola che prevede il versamento agli olandesi del 15% dei proventi da una eventuale, futura cessione). Ricci è invece stato riscattato dall’Empoli per 8,5 milioni, mentre ne sono serviti 5 per rilevare Pellegri dal Monaco (qui i bonus potranno portare nelle casse dei monegaschi altri 500 mila euro). Si arriva quindi a Ilkhan: 4,5 milioni al Besiktas cui potrà andare il 20% della rivendita. Detto del milione speso per Karamoh, vanno ancora annotati i 700 mila euro girati al Catanzaro per Bayeye e i 300 andati alla Spal per definire l’acquisto di Berisha. Il totale fa 29,5 milioni, escludendo dal conto i possibili bonus che andranno erogati.