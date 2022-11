Toro: Vagnati al giro del Qatar. Assisterà a Serbia-Brasile per cominciare

TORINO - Toro, missione Qatar. Davide Vagnati, direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica granata, partirà alla volta dell'emirato per seguire alcune partite del Mondiale e individuare qualche giocatore che

possa far comodo a Ivan Juric per permettere al Toro di fare il tanto atteso salto di qualità. Che, comunque, non è lontano. Vagnati, tra gli altri, assisterà al match tra Serbia e Brasile dove sono impegnati tre suoi giocatori: Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic e Nemanja Radonjic. E assieme a lui viaggeranno un paio di osservatori di fiducia che si fermeranno in Qatar sino al termine della manifestazione. Perché Juric dal mercato di gennaio si aspetta qualche elemento per completare l'organico. Il club, però, prima di acquistare, deve sfoltire la rosa: Brian Bayeye, Michel Adopo, Emirhan Ilkhan, Simone Edera, Demba Seck e Yann Karamoh, infatti, sino ad oggi hanno trovato poco spazio e alcuni di questi saranno dati in prestito per giocare con continuità.