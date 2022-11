Torino, Bayeye: serve un passaggio in B

TORINO - Juric ci ha lavorato fin dall’estate, anche perché Brian Bayeye è stato il primo acquisto confezionato dal direttore dell’area tecnica granata Davide Vagnati . Fin dai lontani giorni di Bad Leonfelden, dove il Toro lavorava isolato da tutti in primis per ragioni geografiche, il tecnico verificava la velocità e la voglia di emergere del terzino destro francese. Contestualmente, però, toccava con mano anche la necessità di dover procedere con un duro lavoro, per portare Bayeye a maturazione.

In C ha dato spettacolo

Un percorso che ha avuto un passaggio importante nel Torino, ma che deve anche transitare da un impiego che Juric non può garantirgli, in granata: l’esterno prelevato dal Catanzaro - in C - ha giocato soltanto in Coppa Italia, limitandosi però a una decina di minuti nella prima uscita stagionale, il 6 agosto nel successo interno contro il Palermo (al 37’ della ripresa ha rilevato Djidji). Dopo aver ben figurato in C con la formazione calabrese, ora per Bayeye sarebbe opportuno il trasferimento in B, così da confrontarsi con una categoria nuova, e con un allenatore che possa dargli un minutaggio elevato.