Il doppio gioco di Joao Pedro: ecco perché piace al Torino

TORINO - Doppio... gioco. Nulla di amorale, intendiamoci. Semplicemente Joao Pedro piace e non certo da pochi giorni a questa parte - il Toro di recente è tornato a mettergli gli occhi sopra - per quella innata capacità di muoversi indistintamente lungo tutto il fronte dell’attacco. Che sia a destra o a sinistra piuttosto che al centro. Ha anche capacità da seconda punta, ma nel Toro di Juric non è in quella posizione di campo che andrebbe a ballare, visto che salvo raro eccezioni che per lo più si verificano a gara in corso il tecnico croato non usa i due attaccanti. Se invece si tratta di muoversi completando un reparto indistintamente con Vlasic, Radonjic o Miranchuk l’italo-brasiliano è l’uomo adatto. Non gli manca l’intuizione per il suggerimento al compagno, detto che nelle ultime stagioni si è specializzato da attaccante puro.

La possibile trattativa con il Fenerbahce

Come dimostrano i molti gol segnati nel Cagliari: nelle tre stagioni che hanno preceduto quella in corso è sempre andato in doppia cifra (13, 16 e 18 reti, andando a ritroso dal 2021-22). In questa è invece fermo a uno, visto che nonostante diverse buone prestazioni l’amalgama con i compagni del Fenerbahce non è ancora stata del tutto trovata. Se Vagnati vorrà soddisfare una doppia casella con un solo acquisto, o magari aggiungere all’obiettivo di lungo corso Praet un giocatore in Italia assai prolifico, si rivolgerà al club turco. Nel caso non incontrando particolari ostacoli nel confrontarsi con l’entourage del giocatore, visti i tantissimi contatti andati in scena negli scorsi mesi (se non da un paio d’anni a questa parte). Con il Fenerbahce, e il discorso vale anche per Diego Rossi, si può aprire una trattativa che contempli il prestito con diritto. Tenuto conto che il cartellino di Joao Pedro, che compirà 31 anni il 9 marzo, è costato attorno ai 5 milioni.