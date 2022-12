Torino: si va verso l'asta per Lukic

TORINO - Qualche giorno di vacanza per lavare le scorie dell’eliminazione dal Mondiale, dopodiché Sasa Lukic , così come i compagni granata che hanno giocato per la Serbia, cioè Vanja Milinkovic-Savic e Nemanja Radonjic , tornerà a disposizione di Juric . I tre si aggregheranno al gruppo per il ritiro di San Pedro del Pinatar, là dove il tecnico croato inizierà a testare la condizione del Torino grazie a una doppia amichevole: contro l’Espanyol sabato 10 dicembre, contro l’Almeria venerdì 16. Tutto in previsione della ripartenza del campionato, fissata per il 4 gennaio (alle 14.30 i granata ospiteranno il Verona).

Cairo e Vagnati vogliono evitare vada a scadenza

Due giorni prima, il 2, sarà intanto scattato il mercato invernale. Un mese cruciale, per il destino di Lukic. Il serbo, che almeno per adesso non ha trovato l’accordo con il club per il rinnovo di contratto, andrà in scadenza nel 2024. Onde evitare di arrivare a scadenza, e ripetere il caso Belotti che se n’è andato senza che il Toro monetizzasse alcunché dalla sua partenza (il Gallo si è accasato a Roma dovendo trattare con il club giallorosso soltanto per l’ingaggio), è a gennaio che i tempi potrebbero essere maturi per la cessione di colui che, prima dell’ammutinamento di Monza (prima giornata), era il capitano della squadra. Le pretendenti non mancano, e a Cairo e Vagnati ovviamente non spiace la prospettiva che su Lukic possa determinarsi un’asta. Solo in Italia l’ex del Partizan piace a Roma e Lazio come pure all’Inter.