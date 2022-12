Il Torino su Bereszynski: nuovo summit tra sette giorni

TORINO - Prime mosse per Bartosz Bereszynski : il Toro ha chiesto il terzino destro, che all’occorrenza può agire anche sulla fascia opposta, alla Samp . Proprietaria del cartellino di un giocatore che è legato alla società blucerchiata fino al 2025. Le parti hanno iniziato a confrontarsi, con i granata che hanno espresso la volontà di chiudere un’operazione che potrà essere conclusa, limitandosi ai costi per il cartellino, attorno ai 3 milioni. Il polacco, protagonista ai Mondiali con la sua Nazionale , ha compiuto 30 anni il 12 luglio scorso. Un’età che gli potrà consentire di esprimersi ad alti livelli per ancora 3 o 4 stagioni, ma che in sede di trattativa limita ovviamente la richiesta formulabile da parte della società ligure: che oltretutto ha necessità di vendere più di un giocatore a gennaio, data la crisi economica che sta vivendo. Bereszynski ha disputato tutte e quattro le partite affrontate dalla selezione del ct Czeslaw Michniewicz. Il quale lo ha sempre impiegato dall’inizio: prima apparizione in Qatar contro il Messico (0-0). Quattro giorni più tardi l’esterno difensivo è nuovamente stato utilizzato nell’unica sfida vinta dalla Polonia al Mondiale: 2-0 all’Arabia Saudita. Contro l’ Argentina la terza opportunità dal primo minuto, ma quella contro i sudamericani è anche stata l’unica prova nella quale Michniewicz ha deciso di sostituirlo (al 27’ della ripresa in favore di Artur Jedrzejczyk). Non una bocciatura, visto che nonostante il ko contro l’albiceleste la Polonia si è qualificata per gli ottavi: avversaria la Francia contro cui Bereszynski ha cantato l’inno nazionale dal centro del campo. Da dove, fino al fischio finale, non è più uscito. Il calciatore della Samp ha insomma vissuto un Mondiale importante . Non il primo: l’esperto difensore aveva già preso parte a Russia 2018. Subentrando con il Senegal (sconfitta per 2-1), ricevendo i galloni della titolarità contro la Colombia (ko per 3-0), infine nel successo sul Giappone (1-0).

Numeri e qualità di Bereszynski

In totale Bereszynski, che aveva preso parte pure all’Europeo itinerante del 2020 (3 presenze), ha collezionato 50 partite con la Polonia. Senza mettere a segno alcun gol. Non è d’altronde l’incisività sotto porta la dote migliore del sampdoriano: nelle 186 prove affrontate in blucerchiato - maglia che indossa ininterrottamente dal gennaio 2016 - è arrivato un solo gol. A essere colpito, il 7 marzo del 2021, è stato il Cagliari (2-2 il finale). Quattro, in carriera (più di 300 le presenze), le reti complessive realizzate. Altre le sue prerogative: discreto in fase di spinta, il polacco è soprattutto un terzino con buona lettura della fase difensiva. Perché, il Toro, avendo cinque esterni a disposizione di Juric, ne cerca uno ulteriore? La risposta nel fatto che due di questi potrebbero partire a gennaio. Brian Bayeye sarà mandato in prestito, presumibilmente in B: categoria che il francese non ha mai frequentato, avendo operato il doppio salto dalla C (col Catanzaro) alla A. Non solo, in bilico e per ragioni differenti sono anche Singo e Aina. In particolare, senza un rinnovo di contratto, a gennaio Vagnati cercherà di piazzare il nazionale nigeriano, onde evitare di perderlo in estate a parametro zero. Certo, sempre che nel frattempo le parti - dirigenza granata e giocatore - non trovino eventualmente l’accordo per il rinnovo. Diverso il caso di Singo (ora fermo ai box per un infortunio muscolare, tempi di recupero di un mese circa): l’ivoriano ha il contratto che scadrà nel 2024, e tra il 2 e il 31 gennaio - arco di tempo per operare sul mercato - potrà lasciare il Toro solo Bartosz Bereszynski, 30 anni, in lotta con Adrien Rabiot, 27, in Polonia-Francia: i due si ritroveranno nel derby di Torino? se sulla scrivania del dt dovesse arrivare l’offerta giusta. Tornando alle possibili entrate, quello di Bereszynski - per il quale Torino e Sampdoria si riaggiorneranno la prossima settimana - non è l’unico nome seguito alla voce esterni difensivi: a inizio ottobre si era dato conto dell’interesse di Vagnati per Arnau Martinez del Girona, nei giorni scorsi per Jesus Vazquez del Valencia.