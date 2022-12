Torino, ecco Robert Renan: è il nuovo Bremer!

TORINO - Le missioni in Brasile ormai da tanti anni sono una dolce abitudine in casa Toro. Basta riavvolgere il nastro di qualche stagione. In passato era Gianluca Petrachi, con la rete di suoi osservatori in loco, a scandagliare la nazione più florida di talenti al mondo. Ora c'è Davide Vagnati, in compagnia di Giammario Specchia, a monitorare con attenzione le giovani promesse verdeoro. Gli ultimi giocatori di rilievo arrivati dal Brasile sono stati Lyanco e Bremer. In periodi diversi: il primo prelevato dal San Paolo nel 2017 per una cifra vicina ai 9 milioni di euro fra parte fissa e bonus, il secondo approdato a Torino nell'estate successiva dall'Atletico Mineiro per quasi 5 milioni di euro. Epiloghi molto differenti fra i due. Lyanco è stato ceduto al Southampton senza troppi rimpianti: non ha mai trovato la continuità di cui aveva bisogno per imporsi. Colpa di tanti infortuni, ma anche di una tempra caratteriale non ancora all'altezza della Serie A. Bremer, invece, è sbarcato a Caselle come alternativa a Verissimo, compiendo una scalata clamorosa: solo panchina al primo anno, poi una conquista dopo l'altra. Prima diventa il miglior difensore del campionato, poi passa alla Juventus per 49 milioni di euro e ora è al Mondiale col Brasile. La parabola perfetta. Una storia che il Toro vuole immediatamente replicare. E nel mirino di Vagnati c'è un centrale considerato uno dei profili più futuribili del calcio brasiliano: Robert Renan. Classe 2003, di proprietà del Corinthians. Piede mancino, è diventato un titolare della compagine paulista: vanta 10 presenze con la prima squadra in quest'annata, le ultime cinque le ha giocate tutte dall'inizio fino alla sosta imposta dai Mondiali in Qatar. Renan è un punto fermo della nazionale Under 20, aspetto emblematico del suo valore, indiscutibile ormai da qualche anno. Ora sgomita coi grandi senza alcun timore reverenziale, in un campionato che rappresenta una vera e propria vetrina di lusso per tantissimi giovani desiderosi di migrare verso l’Europa.