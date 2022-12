Torino, Salernitana in pressing su Berisha. Occhio anche allo Spezia

TORINO - Alla Salernitana interessa Berisha, già sondato concretamente. L’albanese, si sa, ha chiesto al Torino di essere ceduto: con Milinkovic-Savic non ha spazio, Etrit a marzo compirà 34 anni e non potrà più avere chissà quante occasioni per tornare a giocare con continuità. Di qui la richiesta a Vagnati. Che, vista la situazione e le prospettive, non ha affatto chiuso la porta, anzi. Anche perché l’eventuale partenza del numero uno dell’Albania permetterebbe al giovane 3° portiere del Torino, Gemello, di diventare il nuovo vice del serbo: un modo per ricominciare a valorizzare questo giovane dalle indubbie potenzialità (l’alternativa sarebbe un prestito in B: ma bisognerebbe trovare un club disposto a garantirgli un posto da titolare).