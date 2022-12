Torino, retroscena Miranchuk: spunta una clausola

TORINO - Utile, utilissimo. Sotto molti aspetti, tattica alla mano, assimilabile a Dennis Praet, ripensando alla scorsa stagione. Sullo scacchiere del 3-4-2-1 di Ivan Juric, Aleksey Miranchuk è considerato dal tecnico croato quale trait d’union tattico tra centrocampo e attacco, ai lati (e spesso in posizione meno avanzata) di Nikola Vlasic, lasciato invece più libero di svariare sul fronte offensivo. Tanto Vlasic quanto Miranchuk sono arrivati al Torino in prestito. Il primo dal West Ham, dove era finito ai margini, con un diritto di riscatto prefissato da 14,5 milioni. Miranchuk, invece, è stato affittato via Atalanta: anche lui con un diritto di riscatto, peraltro leggermente inferiore, da 12 milioni. Il russo non era così poco considerato da Gian Piero Gasperini come Vlasic in Inghilterra, ma indubbiamente anche Aleksey non rappresentava esattamente una colonna per il tecnico dell’Atalanta nello scorso campionato, il secondo per lui in Italia. Soltanto 7 presenze da titolare, più 12 ingressi a partita in corso. Il tutto, comunque arricchito da 2 gol e 4 assist. Non un intoccabile, in ogni caso. Tanto è vero che prima della metà di agosto veniva ceduto in prestito ai granata. Ma già a fine luglio l’operazione veniva data per fatta. E non solo mediaticamente. Basti ricordare che il Torino aveva anche già organizzato le visite mediche. Ma in extremis l’Atalanta bloccò tutto per non meglio precisati motivi.