Toro: tutto sull'affare Mazzocchi

TORINO - Resta un terzino che piace molto, al Toro: Pasquale Mazzocchi della Salernitana è un giocatore che con Juric potrebbe continuare un percorso di crescita che, in questa stagione, ha vissuto un’impennata. Merito anche della scuola Nicola , tecnico dei campani che in carriera era proprio un uomo di fascia, e che qualche segreto del ruolo a Mazzocchi l’ha rivelato, dall’alto della sua esperienza.

«Prima la salvezza con la Salernitana, poi mi occuperò del futuro»

Il calciatore intanto resta metallizzato su una Salernitana che cerca la seconda salvezza consecutiva, ma è ovviamente lusingato dall’interesse sviluppatosi da più parti nei suoi confronti: «Ora la priorità è guarire e ottenere la salvezza con la Salernitana - dice Mazzocchi a TuttoSalernitana -: questa piazza merita la massima categoria e noi tutti dobbiamo dare tutto per mantenere la Serie A. Il futuro non so cosa mi riserverà, nel calcio succede tutto dalla sera alla mattina: fa piacere vedere il mio nome accostato a club importanti, ma per adesso resto un calciatore della Salernitana». Con il fardello di un infortunio dal quale Mazzocchi potrà uscire a marzo. Se ne parla quindi per luglio: il Toro si è spinto a offrire 3,5 milioni e potrà salire attorno ai 5, la Salernitana ne vuole almeno 7.