Torino e Roma, passi avanti per Shomurodov: la situazione

TORINO - Una frenata e un’accelerata: l’asse Roma-Torino resta caldo nelle due direzioni, tra giallorossi che interessano ai granata e viceversa. Se fonti interne al club capitolino frenano al capitolo Kumbulla - Mourinho per la sua difesa a tre ha poche alternative: oltre all’albanese dotato anche di passaporto italiano in rosa ci sono Ibanez , Smalling e Mancini -, d’altro canto aprono, anzi meglio caldeggiano il passaggio in granata di Eldor Shomurodov . Centravanti uzbeko che nella Roma ha pochissimo spazio, chiuso com’è da Abraham e dall’alternativa all’inglese che è rappresentata da Belotti . Già l’azzurro - che in campionato con la maglia giallorossa non ha mai segnato - fatica a trovare continuità di rendimento.

L'uzbeko in granata

Nel Toro, invece, Shomurodov se la giocherebbe con Pellegri. L’altro attaccante centrale è Sanabria, per il quale però Vagnati aspetta l’offerta giusta per procedere con la cessione (anche nell’amichevole di ieri contro l’Almeria il paraguaiano ha deluso, divorandosi un gol e spesso isolandosi dalla manovra). La Roma vuole liberarsi dell’uzbeko, il Toro ha bisogno di una punta: le volontà coincidono, ma i due club non sono allineati sulla formula da adottare per certificare il passaggio di Shomurodov alla corte di Juric. Tecnico che aspetta un rinforzo per l’attacco che possa ribaltare i numeri fin qui inanellati da Sanabria come da Pellegri: 3 gol totali (due il sudamericano e uno l’Under 21 azzurro), in 15 giornate disputate, sono davvero pochi. È necessario un innesto: fosse Shomurodov servirebbe la versione dell’uzbeko vista a Genova. Quello di Roma, non è elemento che possa invertire il trend granata in quanto a concretezza sotto porta.